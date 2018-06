Addio a Chiariotti. Simbolo della Valle e della nazionale

Per gli appassionati del ghiaccio era il “Capitano”, per molti un vero amico e per tutti un simbolo, perché era una persona che ha saputo reinventare la sua vita per ben due volte: dopo l’incidente che gli ha portato via una gamba e dopo la scoperta della malattia che l’ha portato alla morte nella sua casa di Torre Pellice, verso le 5 di ieri mattina.

Andrea Chiarotti, meglio noto come “Ciaz”, era nato il 5 dicembre 1966, la sua vita è legata a Torre Pellice e al mondo degli sport del ghiaccio. A sedici anni l’esordio in prima squadra nell’Hc Valpellice, ma nel 1990 ecco l’incidente in moto che gli cambia la vita.

I medici devono amputargli la gamba destra, ma lui non si arrende e reagisce con determinazione, conservando il sorriso sulle labbra. «Quando sono andato a trovarlo a Cuneo dopo l’amputazione ho notato una cosa incredibile: i parenti e gli amici entravano in ospedale disperati, convinti di dovergli fare forza, mentre uscivano sereni, perché lui li aveva rincuorati con scherzi e battute» racconta Massimo Sainato, responsabile della comunicazione della Cooperativa hockeistica HCV Filatoio 2440, e persona di famiglia per Ciaz.

L’aneddoto riassume bene la forza con cui l’atleta torrese ha reagito continuando il suo impegno nell’hockey ghiaccio come allenatore delle giovanili, arrivando anche a guidare la prima squadra del Valpellice.

Nel 2003 è arrivata la svolta, che ha fatto di lui una bandiera del movimento sportivo paralim- pico nazionale. In vista delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, il Comitato Paralimpico intendeva mettere su una nazionale di sledge hockey e si è affidata proprio a Ciaz.

Il suo impegno inizia da allenatore, ma poi non resiste al richiamo del campo e dell’agonismo e passa il testimone a Massimo Da Rin, per vestire i panni di capitano: «Lui mi ha tirato dentro quest’avventura e per me era molto di più di un amico, era un fratello – commenta Da Rin -. Era un grande come professionista e come persona ancora di più. Aveva sempre la parola giusta per tutti e il consiglio adatto».

Dopo quella torinese, Ciaz ha preso parte ad altre due edizioni delle Paralimpiadi invernali. Il suo ciclo a cinque cerchi avrebbe dovuto chiudersi in Corea nello scorso febbraio, ma la malattia non glielo ha permesso, ciononostante è stato vicino ai suoi ragazzi in qualità di team leader e quanto fosse importante la sua presenza lo conferma l’atleta Andrea Macrì: «Era la base, le fondamenta di tutto questo. È duro dover pensare di tenere su tutto senza di lui».

Il sorriso non l’ha mai abbandonato fino all’ultimo. Al ritorno dall’esperienza coreana aveva saputo tirare su il morale della squadra per il bronzo sfumato per poco: «Ha detto loro sorridendo che forse era meglio così, perché avrebbero vinto una medaglia alla prima edizione in cui lui non giocava» ricorda Sainato.