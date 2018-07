Addio a Sergio Marchionne: il manager che rilanciò la Fiat è morto per arresto cardiaco [LE REAZIONI]

Sergio Marchionne è morto. Ricoverato dal 27 giugno per un intervento alla spalla destra all’ospedale di Zurigo, l’ex ad di Fca si è spento all’età di 66 anni. Le sue condizioni erano “irreversibili”: il manager col maglione che ha rilanciato la Fiat non ce l’ha fatta. Accanto a lui c’erano la compagna Manuela Battezzato e i figli Alessio e Tyler.

Bandiere a mezz’asta al Lingotto, sede di Fca, in segno di lutto. E tutti gli stabilimenti di Fca si fermeranno per quindici minuti. Anche la Camera si è fermata per un minuto di silenzio.

MORTO PER ARRESTO CARDIACO.

In base a quanto riferisce l’Ansa, Marchionne è stato stroncato da un arresto cardiaco causato da complicazioni ‘inattese’.

LE REAZIONI.

JOHN ELKANN: “GLI SAREMO SEMPRE RICONOSCENTI”

John Elkann è tra i primi a commentare la scomparsa di Marchionne: “E’ accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l’uomo e l’amico, se n’è andato”.

“Il miglior modo per onorare la sua memoria è far tesoro dell’esempio che ci ha lasciato, coltivare quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale di cui è sempre stato il più convinto promotore” ha aggiunto il presidente di Fca. “Io e la mia famiglia gli saremo per sempre riconoscenti per quello che ha fatto e siamo vicini a Manuela e ai figli Alessio e Tyler”.

GENTILONI: “GRAZIE PER L’ORGOGLIO ITALIANO PORTATO NEL MONDO”

Si è affidato a Twitter, l’ex premier Paolo Gentiloni: “Grazie per il lavoro, la fatica, i risultati. E per l’orgoglio italiano portato nel mondo”.

#Marchionne Grazie per il lavoro, la fatica, i risultati. E per l’orgoglio italiano portato nel mondo — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 25 luglio 2018

CHIAMPARINO: “SCOMPARE UN MANAGER LUNGIMIRANTE”

“Con Marchionne scompare la figura di un manager lungimirante e innovativo, che ha saputo dare un futuro all’industria automobilistica italiana e internazionale”. Sono le parole del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. “Ribadisco il nostro impegno a lavorare affinché Torino e il Piemonte rimangano centrali nel sistema Fca, valorizzando competenze, professionalità e centri di ricerca del più importante distretto automotive italiano. Siamo vicini alla famiglia e agli amici di Sergio Marchionne”.

L’ARCIVESCOVO NOSIGLIA: “MARCHIONNE UOMO DI GRANDE UMANITÀ”

Anche l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, ricorda Marchionne: “Sono stato a visitare la Maserati, lui è arrivato in elicottero con Elkann apposta per accompagnarmi nella visita alla fabbrica di Grugliasco. Ho trovato una persona molto qualificata e umana, che esprimeva la sua umanità verso gli operai in modo molto paterno. Però non voglio in questo momento dare giudizi pro o contro quello che lui ha fatto, questo è il momento di pregare”.

ANDREA AGNELLI: “BUON VIAGGIO, CONTINUA A ILLUMINARE”.

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha espresso su Twitter il proprio cordoglio per la morte di Marchionne: “Safe journey Sergio, keep enlightening!”. “Buon viaggio, Sergio, continua ad illuminare”.

safe journey Sergio – keep enlightening! — Andrea Agnelli (@andagn) 25 luglio 2018

Marchionne è stato probabilmente il più grande manager italiano dell’ultimo ventennio. Una grande perdita per il mondo dell’imprenditoria. #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 25 luglio 2018

Onore a un uomo che ha fatto tanto e avrebbe potuto fare ancora molto. Un pensiero ai familiari di Sergio #Marchionne e un augurio a chi ha l’onore e l’onere di prendere il suo posto. pic.twitter.com/qtcikRVdx4 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 25 luglio 2018

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club esprimono il loro profondo cordoglio alla famiglia #Marchionne per la scomparsa del dottor Sergio Marchionne, figura di spicco dell’industria automobilistica italiana e mondiale. pic.twitter.com/lsHQZ729HS — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 25 luglio 2018