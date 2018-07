Addio abbandono, furti e rapine. A Mirafiori sud tornano i negozi

Dopo che i furti e le rapine a raffica avevano messo in fuga l’ultimo supermercato, nessuno aveva più tentato di aprire un’attività in via Artom, all’interno della palazzina a ferro di cavallo all’angolo con via Garrone. Ci prova ora Tourlé, con una pizzeria che verrà inaugurata questa sera e che spera, quantomeno, di dare il via a un rilancio della zona, dal punto di vista commerciale ma non solo. Ottocento metri quadri di locale con 400 coperti, un’area giochi per i bimbi da 35 metri quadri e prezzi popolari per attirare la clientela. Un’apertura che i residenti aspettavano da tempo poiché quella galleria commerciale di due piani, che in teoria avrebbe dovuto ospitare tanti negozi, in realtà si è rivelata finora un’esperienza abbastanza negativa, al punto che nel 2014 era anche stata presentata una petizione al Comune. «In quegli spazi vuoti succedeva di tutto: furti, vetri in frantumi e muri imbrattati, persino gli impianti antincendio venivano manomessi. Ora siamo contenti che finalmente qualcosa si muova», racconta Davide Schirru, residente nelle palazzine e primo firmatario di quella petizione. Oggi, in quel complesso resiste solo lo showroom di Piemonte Porte, mentre il discount D Più ha chiuso i battenti nell’aprile dell’anno scorso dopo aver aperto nel dicembre 2015. Per questo gli abitanti sperano che, con la pizzeria, si possa iniziare a voltare pagina una volta per tutte. «Tutto ciò che riesce a portare una ventata di aria nuova in questa zona è senz’altro positivo e mi auguro che il nuovo locale non venga subito preso di mira dai teppisti. Speriamo che in futuro arrivino anche delle novità per i giovani, che oggi la sera sono costretti a spostarsi altrove», così Tiziana Bertinetti, presidente del comitato di quartiere via Artom. Soddisfazione anche da parte della circoscrizione Due, che ben conosce le problematiche della via e che, sempre con un occhio attento alle risorse disponibili, si sta attivando per trovare soluzioni. «Chiunque prova a dare una sferzata a una zona difficile per il commercio va sostenuto sempre, in quanto accetta una nuova sfida. L’augurio è che a questa apertura ne arrivino presto altre», così il coordinatore al Lavoro, Maurizio Versaci.