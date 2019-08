Addio al “calzolaio del Toro” memoria storica del Filadelfia

Era arrivato a Torino da Melfi il 6 maggio 1949, due giorni dopo la tragedia di Superga, ed ha legato la sua vita a quella della squadra granata, diventando noto in tutto il quartiere Filadelfia come il “calzolaio del Toro”. Vincenzo Bevilacqua è stato una sorta di memoria storica della squadra e del quartiere; è morto alle 2 di notte del primo agosto, dopo una lunga malattia. Aveva compiuto 96 anni il 28 marzo.

E Vincenzo Bevilacqua è rimasto in attività fino a quasi 94 anni: era appassionato del suo lavoro, anche perché nel suo piccolo negozio di via Filadelfia, di fronte al glorioso stadio, Vincenzo aveva avuto modo di conoscere ad uno ad uno tutti i grandi della squadra, diventando loro grande amico. E i giocatori gli avevano regalato piccoli oggetti, scarpe, fotografie autografate: tutti cimeli che Vincenzo aveva raccolto e che decoravano quella bottega simile ad un museo della storia granata.

Il cimelio più prezioso era quello del leggendario Valerio Bacigalupo: qualcuno gli aveva regalato le sue scarpe, che Vincenzo teneva in vetrina con tanto di targhetta. Bacigalupo, caduta a Superga con il resto della squadra in quella terribile giornata di pioggia, ricordava a Bevilacqua che quando il 6 maggio 1949 era giunto a Torino, scendendo a Porta Nuova con una semplice valigia di cartone, aveva trovato una città in lutto, a dir poco sconvolta. Un evento che lo fece sentire a suo modo protagonista della storia del Toro, perché il suo destino era così simbolicamente legato ai granata.

Per anni lavorò in Fiat, prima di aprire il suo negozietto vicino allo stadio coronando così un suo piccolo sogno. Chi ha memoria di quella bottega, non può che pensarci con nostalgia: era uno scrigno di storia del Toro e di tradizione artigiana, un negozio d’altri tempi con le scaffalature in legno e un lungo bancone di lavoro. E Vincenzo era un uomo dai mille interessi: appassionato di musica, podista, donatore di sangue…

«Era una persona buona, affabile, amica di tutti e disposta sempre ad aiutare – ricorda il figlio Rocco – ha anche fondato il gruppo donatori Avis Fiat. Negli ultimi anni ha vissuto una lunga malattia, ma è sempre stato lucido. Ovviamente, è rimasto fino alla fine un tifoso granata». Il funerale questa mattina alle 10.30 alle Molinette: è prevista anche la partecipazione della tifoseria, che lo considerava una sorta di “mito”.