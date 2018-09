Addio al degrado dopo 14 anni. L’ex liceo Majorana diventa Rsa

Una luce in fondo al tunnel dopo 14 anni di abbandono. All’ex liceo Majorana di corso Tazzoli, chiuso dal 2004 e caduto in uno stato di degrado, sono finalmente partiti i cantieri che ne permetteranno la riconversione in residenza per anziani. Le operazioni, affidate dalla società Immobiliare San Domenico, dureranno un mese circa e saranno propedeutiche ai lavori più massicci che permetteranno, in seguito, di realizzare la struttura comprendente 100 posti letto. Prevista anche la ristrutturazione della palestra, che verrà utilizzata sia dagli ospiti della rsa sia, previa la firma di una convenzione, dalla Circoscrizione 2. Scartata l’ipotesi di realizzare un teatro con 200 posti a sedere. Per effettuare i lavori, la cui durata è stimata nell’arco di un anno, sarà demolita una parte del vecchio liceo e verranno abbattuti alcuni alberi.