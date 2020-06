Addio al mercato dopo 47 anni: «Il mio sogno era alle Vallette»

Tirare giù la serranda dopo 47 anni con il cuore colmo di gratitudine, le mani segnate da una fatica genuina. Vincenzo Napoli lo farà questa sera, per l’ultima volta, con gli occhi umidi di commozione e il sorriso che non cede alla stanchezza. Quello di chi è sveglio da prima dell’alba. Uno dei negozi di frutta, verdura e alimentari che potrebbero raccontare la storia del quartiere Vallette, con i suoi emigranti nel pieno “boom” degli altri e insieme a questa quella di una generazione dell’Italia intera.

Era il 1968 quando Enzo, come lo conoscono da sempre qui al mercato coperto, lasciava Gioiosa Jonica per approdare quindicenne in una soffitta di via Arsenale nell’autunno più freddo che lui stesso ricordi. «Ho pianto e basta, quella sera. Era una domenica quando sono sceso a Porta Nuova, arrivavo da Reggio Calabria e ricordo bene che il lunedì sono stato a Porta Palazzo a cercare di inventarmi un lavoro: lo ammetto, non avevo alcuna voglia di studiare, ma sognavo Torino dove mio fratello era stato militare» racconta Napoli, insieme a un piccolo spaccato dei cinque anni trascorsi come salumiere da Vittone, poi il servizio militare e l’approdo nel quartiere che non ha mai lasciato.

«Da quando ho avuto il negozio non mi sono più fermato e oggi è arrivato il giorno di farlo». Da allora è cambiato poco, ma a ricordargli il valore di quella fatica oggi spicca in negozio la targa con cui la Camera di Commercio lo ha encomiato cinque anni fa per la dedizione al lavoro, nonostante una crisi del commercio che ha rischiato di mettere in ginocchio non solo il mercatino del borgo.

«Il segreto, per me come per tutti, è svegliarsi ogni mattina e alle quattro partire per i mercati generali» rivela Enzo, a poche ore dall’aperitivo di saluto che ha organizzato oggi per i suoi clienti. «La mia è una storia positiva, a fronte di tante difficoltà che tutti abbiamo dovuto affrontare. C’è solo un modo per farlo, capire il senso del sacrificio».