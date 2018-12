Addio al senso unico sui ponti. Via anche il “semaforo killer”

Ripristino del doppio senso di circolazione sui due ponti cittadini e una rotatoria tra strada Torino e viale del Castello. Moncalieri torna indietro di 12 anni. A quando, cioè, la viabilità sul ponte dei Templari e sul ponte nuovo era stata modificata, creando più disagi alla circolazione che una via di accesso facilitata al centro storico, al contrario di quanto inizialmente era stato immaginato.

Il progetto esecutivo è stato approvato pochi giorni prima della pausa natalizia e costerà 1,2 milioni di euro. Inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e in quello che sarà il nuovo Piano urbano del traffico, il progetto prevede anche la creazione di una serie di rotatorie che avranno il compito di migliorare la fluidità del traffico e contribuire alla qualità dell’ambiente urbano. Il tutto in previsione di una nuova viabilità volta a valorizzare il centro storico e il commercio di zona, attualmente pesantemente penalizzato nonostante gli sforzi dell’amministrazione e la programmazione di eventi e manifestazioni.

Non solo ponti, però. Nel progetto esecutivo, che muoverà i primi passi nell’anno che verrà, l’amministrazione ha previsto anche l’eliminazione del famoso “semaforo killer”. Si tratta dell’impianto T-Red di viale del Castello capace di sanzionare, nei primi mesi dalla sua installazione, ben 150 automobilisti al giorno. Con la rotatoria, il comune intende mettere definitivamente in sicurezza un incrocio ritenuto pericoloso, ottenendo un assetto viabile più ordinato e funzionale anche in virtù della vicinanza del cimitero e dell’ingresso scolastico dell’ex Marro, oltre alla realizzazione di aree verdi aggiuntive.

Per quanto riguarda i due ponti, l’intervento prevede la riqualificazione di tutta l’area a cavallo del Po, e comprende corso Trieste, via Goito, via Cavour e via Martiri così come le vie Pastrengo, Custoza e San Vincenzo oltre alla piazza del mercato. Oltre all’inserimento delle nuove rotonde in quelli che sono ritenuti gli incroci più pericolosi è previsto, sul ponte dei Templari, l’ampliamento dei marciapiedi e la realizzazione di un percorso ciclopedonale mentre sul ponte di via Martiri si manterrà lo spartitraffico centrale. Su quest’ultimo, una volta ripristinato il doppio senso, verrà creata una corsia per la circolazione dei mezzi pubblici ad affiancare quella riservata alle auto.