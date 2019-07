Addio al sogno dell’auto elettrica: si ferma la produzione di BlueCar

BlueCar, l’azienda del gruppo transalpino Bollorè che produce auto elettriche per il car sharing che serve anche il Comune di Torino, smetterà a fine anno di produrre a Bairo Canavese all’interno dell’ex stabilimento Pininfarina. Per i 47 lavoratori oggi impegnati restano da realizzare ancora 200 vetture. A renderlo noto è stata la Fim Cisl, che lancia un appello al governo della Regione.

«Dove sono il governatore del Piemonte Alberto Cirio e l’assessore al Lavoro Elena Chiarino? Stanno perdendo l’unica, per ora, produzione di auto elettriche sul nostro territorio» ha infatti commentato il segretario torinese del sindacato dei metalmeccanici della Fim, Claudio Chiarle. «Per questo – ha poi aggiunto Chiarle – chiediamo a Pininfarina di farsi carico dei lavoratori e alla “nuova” politica di non ripetere pappagallescamente ciò che già sappiamo sul futuro dell’auto, ma di avere una politica industriale attiva e non a posteriori». «Su BlueCar la Regione Piemonte farà la sua parte – ribatte l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino -. In accordo con il presidente Cirio, mi sono immediatamente attivata per approfondire quanto sta avvenendo. Convocheremo nel più breve tempo possibile un tavolo di confronto: l’automotive elettrica è avamposto di tecnologia, un segmento essenziale della nostra identità industriale. Curioso che chi fa il sindacalista da 20 anni accusi chi è al governo da 20 giorni».

Il futuro dello stabilimento, in affitto ai francesi fino al dicembre del 2022 ma che può essere rescisso tre anni prima della scadenza, sembra comunque segnato. Con ogni probabilità, dunque, i 47 addetti in “distacco” dovrebbero tornare in Pininfarina, che ha anche costituito una società ad hoc (Automobili Pininfarina) che inizialmente avrebbe dovuto produrre la Pininfarina Battista, la hypercar elettrica più veloce e lussuosa al mondo.

Era il marzo del 2016 quando la giunta comunale allora guidata da Piero Fassino aveva presentato il servizio di car sharing elettrico BlueTorino utilizzando proprio le vetture prodotte dai francesi nello stabilimento di Bario e dal design Pininfarina, dal 2016 controllata al 76% dagli indiani di Mahindra: vetture che sono dotate di un sistema tecnologico delle batterie Lmp (Litio-metal-polimeri) che garantisce un’autonomia di 250 chilometri, e la possibilità di avere una “seconda vita”, come batterie per lo stoccaggio.