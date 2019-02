Addio alla vecchia Porta Susa. Diventerà un hotel per giovani

Ora Torino deve ufficialmente dire addio alla vecchia stazione di Porta Susa, da tempo ridotta a monumento al degrado. Con tanto di vetri rotti e interni in balia della polvere. Il complesso storico è stato venduto, per la modica cifra di 6 milioni e 405mila euro, da Fs Sistemi Urbani (gruppo Fs Italiane) alla società immobiliare Vastint Hospitality Italy che ci realizzerà un nuovo hotel ed attività commerciali e di ristorazione, con 5.261 metri quadrati di diritti edificatori, di cui 1.800 già esistenti nel fabbricato di stazione. Con il bando di gara, lanciato nel 2017, la società Vastint Hospitality Italy srl, facente parte di Intergogo Foundation che gestisce anche il gruppo Ikea, ha anche acquistato, per un milione e 743mila euro, l’opzione del “Mezzanino” di proprietà del Comune di Torino. Si tratta di un’area situata tra la ferrovia e il piano terra.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++