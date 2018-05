Addio alle discariche abusive: ruspe a Falchera e Villaretto

Gli altri interventi previsti in via degli Ulivi, strada del Villaretto e strada Molino del Villaretto

L’abbandono dei rifiuti dalle parti di Falchera e Villaretto è un problema che da anni affligge tutta la periferia. Oggetto di raccolte firme, denunce, esposti e bonifiche che non hanno mai portato a nulla di definitivo. Nei prossimi giorni, tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare. Lunedì 21 maggio, infatti, inizierà una pulizia straordinaria delle aree a nord di Torino che da tempo sono utilizzate come discariche abusive. A darne notizia è l’assessore all’Ambiente di Palazzo Civico, Alberto Unia, che ha provato a fare il punto della situazione. «Il degrado e il danno ambientale non è più tollerabile – rincara Unia – e la totale mancanza di senso civico di alcune persone, oltre al danno ambientale, causa anche un danno economico che ricade su tutta la comunità».

Sono quattro le aree in cui è previsto l’intervento della Città. Si parte da strada Cuorgnè, dove da anni i residenti della zona chiedono le telecamere, passando per via degli Ulivi angolo via delle Querce, strada del Villaretto e strada Molino del Villaretto. «Nel frattempo – prosegue Unia – sono già stati pianificati ulteriori interventi nel resto della periferia cittadina, dove necessario».

Sul caso parla anche la presidente della circoscrizione Sei, Carlotta Salerno. «Apprendiamo con piacere questa notizia – replica Salerno – in quanto gli ultimi interventi risalgono a un anno fa. Il costo di queste pulizie è molto alto, le stesse zone sono già state bonificate e senza misure preventive temiamo – tra uno o due mesi – che gli scaricatori torneranno ad abbandonare rifiuti e masserizie». Una mano potrebbe darla anche la rinascita dell’impianto sportivo “Falchera E2” di via degli Ulivi 11, oggi abbandonato e in mano al degrado. Il progetto verrà presentato tra una settimana a Palazzo Civico.