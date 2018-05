Addio alle storiche bancarelle: «Andiamo via dopo 55 anni»

Per le bancarelle di corso Siccardi, è finita: è questione di settimane, e i negozianti smonteranno baracca e burattini e scriveranno la parola fine su un’esperienza iniziata nel 1962. Aldo Ermes Grosso, uno dei due librai che da anni lavorano nella “casetta” in mezzo al corso, scuote la testa rammaricato. Non sa a che santo votarsi. Su Facebook ha pubblicato uno sfogo piccato nel quale grida la sua costernazione.

«Ho chiesto in tutti i modi un incontro con la sindaca Appendino, ma da parte sua e dei suoi assessori, che potevano essere interessati alla nostra situazione, ho ricevuto vuote parole oppure il silenzio. La sindaca, che prometteva attenzione al piccolo commercio e alla cultura è stata la più assente di tutti. Io la considero la principale colpevole della chiusura di una tradizione che non esiste altrove».

A strangolare le bancarelle sono i costi a dir poco astronomici dell’occupazione di suolo pubblico: il signor Grosso paga 27mila euro l’anno. Il suo collega, che ha una bancarella un po’ più grande, arriva a spendere ben 35mila euro. Il tutto non per la vendita di telefonini di ultima generazione, ma di libri usati che, nella maggior parte dei casi, costano pochi euro l’uno.

«Ciò permetteva a tutti gli appassionati della lettura, anche quelli con poche possibilità, di trovare i testi che cercavano», spiega ancora Grosso. A volte, si trattava di testi introvabili perché non più editati: gli appassionati potevano compiere una ricerca affascinante frugando tra i vecchi libri alla ricerca di qualcosa di raro. Ora, via tutto: Grosso afferma che vuole chiudere nel mese di giugno. Il gazebo è di proprietà dei librai e bisogna pensare che lo smonteranno quando se ne andranno. E così Torino avrà perso l’ennesima attività storica, lasciando il centro sempre più povero di quelle realtà che ne costituiscono l’anima.