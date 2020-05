Addio alle strisce blu. Nella zona ospedali non si paga la sosta

Con il rilancio della mobilità sostenibile nella Fase 2 spariranno anche le strisce blu dalla zona ospedali. In particolare il provvedimento riguarderà il Sant’Anna, il Cto e le Molinette. Lo ha deciso la Città di Torino che nei mesi scorsi, sull’argomento, aveva sentito anche Circoscrizione 8 e sindacati. Proprio questi ultimi non hanno potuto far altro che esultare. «Finalmente una buona notizia – dichiara Michele Cutrì di Uil Fpl -. Questo risultato è frutto di un lavoro in sinergia tra cittadini, associazioni dei pazienti, commercianti e sindacati. Auspichiamo che la politica abbia realizzato, definitivamente, che tale iniquo provvedimento avrebbe ulteriormente aggravato le già precarie condizioni in cui versa una cittadinanza stremata da una crisi economica epocale». Oltre alla realizzazione di 95 chilometri di controviali condivisi tra auto e bici – con limite di velocità fissato a 20 chilometri orari e priorità alle due ruote – il provvedimento prevede di dirottare i fondi prima riservati ai parcheggi sulla realizzazione di spazi di sosta per i mezzi eco-friendly.

