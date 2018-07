Addio all’Embraco, c’è Ventures: sono arrivati i nuovi proprietari

Giornata di presentazioni per Gaetano Di Bari e il gruppo che ha rilevato lo stabilimento: "Chiamateci colleghi"

Addio Embraco, ora c’è Ventures production: «Chiamateci per nome» esordisce Gaetano Di Bari a nome della nuova proprietà dello stabilimento di Riva. Che aggiunge: «Non ci piace il termine “proprietà”, saremo colleghi».

Ieri si sono presentati così i vertici dell’azienda che produce sistemi per la depurazione delle acque e robot per la pulizia a secco dei pannelli solari. Di fronte a loro, all’interno della fabbrica, c’erano praticamente tutti i dipendenti che rischiavano di perdere il posto di lavoro e che lo hanno salvato grazie alle loro battaglie, al sostegno delle istituzioni e all’intervento della nuova società.

Emerson Zappone di Embraco si congeda commuovendosi e ringraziando Dio per il risultato. Poi esce di scena: «Potevamo andare ovunque per fare i nostri prodotti – conclude, in inglese, l’altro socio dell’impresa, l’israeliano Ronen Goldstein – Abbiamo scelto l’Italia e l’Embraco perché conosciamo capacità e versatilità di ogni lavoratore».