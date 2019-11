Addio all’ex clinica San Paolo: ecco la residenza per studenti

Ha vissuto il degrado, le occupazioni e gli sgomberi forzati. Ma adesso è pronta a rinascere sotto una nuova veste. Sono entrati nella fase clou i lavori all’ex clinica San Paolo di corso Peschiera, angolo via Revello. Operazioni che consentiranno, fra un anno, l’apertura di residenze collettive da circa 90 posti letto, riservate sia agli studenti universitari che ai cosiddetti “young professional”, vale a dire quei giovani tra i 20 e i 30 anni che svolgono una professione. Gli operai sono sul posto da qualche giorno per le opere di smontaggio delle componenti metalliche esterne, oltre alla messa in sicurezza interna comprendente la rimozione dei vecchi arredi della clinica.

Dunque, stando alle tempistiche, si prevede l’apertura in corrispondenza dell’anno accademico 2020-2021. Appartamenti che saranno completamente arredati e avranno la cucina, la zona living, il bagno privato, il balcone e due camere singole. E la struttura verrà dotata di un ascensore e di un cortile interno per consentire il deposito delle biciclette. Nella stessa area, pur se staccato dalle residenze degli universitari, nascerà anche il poliambulatorio. Buone notizie quindi per il quartiere, dopo che l’ex clinica San Paolo era stata per troppi anni al centro dell’attenzione, ma per vicende tutt’altro che positive.

Da ottima struttura ospedaliera, era fallita nei primi anni 2000 e versava in stato di abbandono, fin quando al suo interno e in una palazzina adiacente vi erano entrati decine di profughi, in larga misura rifugiati politici provenienti dall’Africa. Un’occupazione andata avanti per molto tempo. Un primo sgombero era poi arrivato nel 2009, ma gli occupanti avevano resistito ed erano rimasti dentro, sostenuti anche dagli esponenti del centro sociale Gabrio. Infine, una mattina di novembre 2015, lo sgombero definitivo in corso Peschiera con un’operazione congiunta di polizia, carabinieri, protezione civile e ambulanza.