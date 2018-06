Addio all’ex scuola Mario Enrico: «Nel 2022 nasceranno due torri»

Due nuovi edifici residenziali, ma anche una grande area verde, dei collegamenti ciclabili e un orto didattico. Il vecchio centro di formazione professionale Mario Enrico di via Bardonecchia, abbandonato da anni e in stato di degrado, a breve verrà demolito e al suo posto, in uno spazio di 8mila metri quadri, sorgeranno delle nuove opere, su tutte il Palazzo Trecate, che si svilupperà su un’area di 2,7mila metri quadri.

Due condomini di 10 e 8 piani nasceranno rispettivamente su via Bardonecchia e via Marsigli, entrambi progettati con criteri costruttivi ed energetici d’avanguardia. Trattasi infatti di edifici ad energia quasi zero – meglio noti come Nzeb – in quanto non generano consumi di energia fossile per il riscaldamento perché dotati di fonti rinnovabili e di un alto livello di prestazione dell’involucro. Dietro le operazioni c’è infatti la mano di LL Italia, gruppo leader nella progettazione di complessi a bassissimo impatto ambientale, che l’altro ieri ha completato l’acquisto del vecchio stabile dalla Cassa Depositi e Prestiti. Entrambi i palazzi avranno pannelli radianti per il riscaldamento degli interni e pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Dentro, troveranno posto circa 80 soluzioni abitative e gli appartamenti avranno predisposizioni domotiche con controllo via smartphone di antifurto, riscaldamento, consumi e telecamere. Ma c’è di più. Ben 5mila metri quadri saranno infatti destinati a verde pubblico, con percorsi pedonali e stalli per le biciclette. E c’è anche in programma la realizzazione di un orto didattico in collaborazione con la scuola media Maritano di via Marsigli.

Infine, col Comune è allo studio la realizzazione di percorsi ciclabili secondari che, sviluppandosi su un asse principale previsto in via Monte Ortigara, permetteranno il collegamento tra le piste di corso Brunelleschi e corso Montecucco. E i tempi? Tutto quanto dovrebbe essere pronto entro il 2022. In questi giorni si sta completando lo smaltimento degli arredi interni e dalla prossima settimana inizierà la demolizione del Mario Enrico, che durerà qualche mese.

A inizio 2019 si partirà col primo dei due palazzi, che verrà consegnato a metà 2020. Un milione e 300mila euro gli oneri di urbanizzazione che andranno nelle casse del Comune di Torino, il quale aveva venduto il Mario Enrico nel 2013 per 3,5 milioni di euro per realizzarci una struttura mista fra residenze e area commerciale. Ma il progetto non era mai partito e nel tempo il degrado era aumentato a dismisura tra bivacchi, vandalismo, clochard ed erba alta. Ora però, l’area è pronta a rinascere.