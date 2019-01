Addio all’ex stazione dell’ovovia. Diventerà una ”casa del parco”

Il sogno di Italia ’61 potrebbe rivivere, almeno in parte. Infatti, sono state messe a bando le due stazioni di partenza e di arrivo dell’ovovia che univa Nizza Millefonti a Cavoretto. Si tratta di una concessione rivolta ad associazioni ed enti senza scopo di lucro. Per realizzare cosa? Per ora, è stata ventilata una proposta che riguarda la sola stazione di Cavoretto: l’ipotesi è quella di ricavare all’interno del grande salone circolare una sala polivalente: si tratta di un desiderio espresso più volte dai volontari che si occupano del parco e dal centro d‘incontro di Cavoretto, che ha più volte sottolineato la necessità di una sala che funga da luogo nel quale realizzare attività particolari, come i ritrovi dell’estate ragazzi, punto base per eventi sportivi e feste. Insomma: una “casa del parco” che potrebbe aiutare non poco a rivalutare quella porzione di collina. «Riportare in funzione l’immobile avrebbe come scopo di scoprire e far utilizzare di più la collina torinese, con tutti i suoi sentieri – spiega Carlo Bassi, presidente del centro di incontro di Cavoretto -. Non sarebbe male immaginare di mettere all’interno anche un piccolo museo della storia dell’ovovia, che quando fu realizzata costituì per Torino una grande novità». La novità maggiore sarebbe stata, naturalmente, la rimessa in funzione dell’ovovia. L’ipotesi non era peregrina: effettivamente era stata sollevata in passato e ripresa recentemente dalla circoscrizione Otto, ma la costruzione dopo il 1961 di alcuni edifici lungo il percorso della vecchia telecabina ha impedito la rimessa in funzione della linea; le norme odierne, infatti, non consentono il sorvolo di abitazioni private, se non ad altezze considerevoli. Questione di sicurezza e anche di privacy. Così, dopo Open House 2018, nel corso del quale è stata riaperta al pubblico la stazione capolinea di Cavoretto, l’idea di riqualificare i due immobili di proprietà comunale è tornata sul tavolo. Entrambe le stazioni sono attualmente in stato di forte degrado, devono essere rese agibili e messe in sicurezze: opere che, dopo tanti anni di incuria, saranno a carico del concessionario. Qualora un interessato si faccia avanti.