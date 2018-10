Addio all’ultimo bus da Torino. «Ora è “vietato” tornare tardi»

Ha creato diverse polemiche l’eliminazione dell’ultimo bus serale che collegava Torino con Torre Pellice, e per questa ragione il comitato Treno Vivo intende scrivere all’agenzia della mobilità piemontese e all’assessorato regionale ai Trasporti.

A subire il taglio è stata l’ultima corsa della linea sostitutiva, che partiva alle 23,15 da Torino. Una scelta temporanea e sperimentale, che la ditta dei bus Cavourese ha messo in campo vista la scarsa affluenza. Inoltre c’è un’altra corsa che raggiunge Pinerolo, e parte poco prima, quella delle 23,05 della Sadem, che però arriva sino a Perosa Argentina nell’altra vallata, la Val Chisone. Apparentemente per un tratto si sovrappongono, ma non è così. «Il bus verso la Val Pellice era una corsa sostitutiva, perché toccava le diverse stazioni ferroviarie sul tragitto, cosa che la linea della Sadem non fa – sottolinea Furio Chiaretta, esponente del Comitato -. Inoltre chi vuole tornare in valle ora deve prendere il pullman delle 22, oppure usare parzialmente l’auto». Ma c’è anche un’altra questione: «La linea era usata dai giovani che scendevano a Pinerolo per trascorrere la serata, perché passava verso mezzanotte e 19. Se dovessero prendere la linea precedente, che passa verso le 23, non potrebbero nemmeno andare al cinema o farsi una cena». Il taglio, in vigore dal primo ottobre, è stato mal digerito dai pendolari, anche per le modalità della comunicazione: «È vero che la Cavourese ha messo l’annuncio sui suoi bus e il nuovo orario era sul sito del Sfm, ma, trattandosi dell’ultima corsa della giornata, poteva essere comunicato prima e meglio, onde evitare spiacevoli sorprese agli utenti».