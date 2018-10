Addio estate, a Torino riaprono i locali più cool

La generazione over non si ferma mai, né in estate e, tantomeno, adesso che sta per cominciare la stagione invernale. Una generazione fatta di persone che amano divertirsi, mangiare bene, ricordare gli anni ‘80 e ‘90 della musica più calda. Una generazione ancora galante dove, infatti, le donne non pagano dopo le 23.

Torino nel Mondo scalda i motori e a partire proprio dal mercoledì al Turet, uno dei locai più suggestivi immersi nella splendida cornice di piazza Solferino dove ogni sera la scenografia cambia e sono previsti tanti momenti di intrattenimento (dalle 21). Ma, l’appuntamento più atteso di questa settimana sarà per venerdì 5 ottobre quando riaprirà uno dei locali torinesi della notte più amati, il Bamboo di corso Moncalieri 145, con tutta una serie di appuntamenti da non perdere in nome del buon cibo, della musica e del divertimento, perché «la notte deve essere vissuta al massimo in serenità e con tutti i comfort», spiega l’organizzatore Roberto Di Crescenzo.

Insomma, il calendario per chi ama trascorrere ogni sera fino a tardi è pronto. Venerdì si comincerà alle 21 con il grande apericena, a disposizione dei clienti ci sono tre sale con tre musiche diverse, latino americano, house e commerciale. Bisognerà attendere la prossima settimana, infine, per togliersi la curiosità di scoprire a Torino un nuovo locale, proprio nel centro della città, in corso Vittorio Emanuele 21.

Si tratta del Different, l’ex Quasar, un locale che si candida a diventare una delle location più originali della movida. Un po’ ristorante, molto discoteca ma anche luogo di intrattenimento, il Different aprirà proprio con Torino nel Mondo e i suoi aperitivi e nel corso della stagione proporrà anche i concerti di band quali gli Explosion e i Disco Inferno, il meglio per ricordare i successi anni ‘80 e ‘90. Anche qui ci saranno tre sale con tre generi di musica diversa (info 345.5924860).