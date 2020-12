Addio a Fabio Artesi, reporter generoso ucciso dal Covid 19

La notte di Natale qualcuno lassù ha voluto farsi un regalo e si è preso un’anima bella. Il nostro fotoreporter Fabio Artesi è morto dopo un mese di lotta contro il Covid. Fabio aveva 56 anni ed era sano, ma si è dovuto arrendere a un virus bastardo di cui ancora in troppi si ostinano a negare la gravità o addirittura l’esistenza. Proprio a loro avrebbe voluto rivolgersi Fabio una volta guarito: come ci aveva detto via WhatsApp, avrebbe voluto raccontare in prima persona la sua esperienza per convincere tutti a fare attenzione.

Purtroppo, non ne ha più avuto la possibilità. La passione per questo lavoro aveva portato Fabio Artesi fino al nostro quotidiano. Per noi aveva cominciato come “Amico reporter”, un lettore che ci segnalava le notizie, ma la sua voglia e il suo entusiasmo lo avevano portato dall’altra parte della barricata, fino a divenire un elemento prezioso e amato da tutti. Un professionista sempre gentile e ironico, stimato anche dai “concorrenti”.

Merce rara in un mondo di iene come il nostro. Nel corso degli anni aveva accumulato anche tante altre collaborazioni: con la Maserati, con il periodico “Giallo”, siti e giornali locali: La Nuova Periferia, La Nuova Voce, ZipNews e ObiettivoNews. Ovunque ha lasciato un bel ricordo e tanti rimpianti.

Ma Fabio Artesi non era solo un giornalista. Era un uomo generoso, pronto a dare tutto se stesso a chi aveva bisogno. Era stato lui il primo ad aiutare Beatrice Naso, la bambina paralizzata e poi uccisa da una malattia ancora senza nome: «Un giorno questo giornalista dal cuore d’oro si è dedicato alla nostra storia. Ed ecco nascere il mondo di Bea. La vita di Beatrice sarebbe stata diversa se non avesse incrociato quella di Fabio». Con lo stesso entusiasmo aveva messo il proprio tempo a disposizione per organizzare le partite benefiche della rappresentativa calcistica dei giornalisti torinesi. E poi Telethon e i progetti per i bimbi del Regina Margherita insieme alla Nida. E proprio poco prima di ammalarsi aveva raccolto dalla strada una gattina randagia bisognosa di costose cure e aveva avviato una raccolta fondi per poterla operare. Anche di questo ultimo atto di bontà ci parlava con i suoi messaggi dal letto dell’ospedale, prima aiutato a respirare dall’ossigeno, poi dal casco. Fino al silenzio, che ci aveva fatto capire che il suo fisico non reagiva alle cure.

Fabio viveva a Venaria e anche nella sua città aveva lasciato il segno, tanto che il sindaco, Fabio Giulivi, ha voluto ricordarlo: «Impossibile non rimanere sconvolti per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo. Un uomo meraviglioso, un padre e marito premuroso. Un amico per molti di noi oltre che un giornalista professionista capace di raccontare con passione le vicende del nostro territorio».

Ma il vero amore di Fabio era la sua famiglia. Sua moglie, Simona e sua figlia, Sonia, che ha voluto salutarlo con un lungo messaggio: «Eri tu che mi ripetevi che le persone migliori sono sempre quelle che ci lasciano per prime ed eri soprattutto tu a lamentarti sempre delle cavolate che tutti dicono una volta che una persona ci lascia. Purtroppo le cose che dicono su di te sono vere tutte. Eri e sei la persona più dolce, buona, divertente, permalosa (d’altronde buon sangue non mente) e generosa del mondo che metteva sempre il bene degli altri prima del suo. Sarò sempre la tua piccola principessa e un domani sarai sempre tu a portarmi all’altare come abbiamo sempre sognato, la tua mano sarà sempre nella mia come quando ero piccolina».

Ciao Fabio, vola alto.