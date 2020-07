Addio a Sergio Vatta il mago del vivaio Toro. Lentini: «Era un papà»

Due campionati Berretti, due campionati Primavera, sette Coppe Italia Primavera e quattro tornei di Viareggio. E poi ancora Dino Baggio, Benito Carbone, Sandro Cois, Roberto Cravero, Diego Fuser, Gian Luigi Lentini, Andrea Mandorlini, Giuseppe Pancaro, Roberto Rambaudi, Christian Vieri, giusto per citare qualche talento lanciato e scoperto ai tempi del Toro. L’artefice di questi miracoli sportivi è Sergio Vatta, il mago delle giovanili granata, scomparso ieri a 82 anni. Un uomo arrivato da lontano, da Zara e dalla Dalmazia, che dopo una carriera da calciatore nelle serie minori aveva trovato la propria dimensione come tecnico dei ragazzi. Fece grande il vivaio del Toro, fece del Filadelfia la sua casa: «Deve restare sempre aperto perché è come stare in famiglia, soltanto con i tifosi vicini ai calciatori si ritroverà lo spirito di quell’impianto» raccontò al nostro giornale a ridosso della ricostruzione, lui che visse tra quelle mura dal 1977 al 1991.

