Addio a Sergio Vatta, il “mago” delle giovanili granata

Il 2020 del Toro si fa ancora più triste. Si è spento infatti nella notte Sergio Vatta, leggendario “mago” delle giovanili granata con cui ha vinto praticamente tutto a cavallo degli anni 80 e 90.

Tantissimi i campioni che ha svezzato e fatto debuttare in serie A. Qualche nome? Roberto Cravero, Antonio Comi, Dino Baggio, Gianluigi Lentini e un giovanissimo Christian Vieri.

Vatta aveva 82 anni ed era nato a Zara, in Dalmazia. Dopo la guerra si era trasferito stabilmente in Italia come esule e nel 1977 è entrato ufficialmente nei quadri della società granata, allenando i ragazzi del Filadelfia fino al 1991 con una fugace parentesi alla guida della prima squadra nella tormentata stagione 1988-89.

Dopo il divorzio dal Toro, Vatta è stato responsabile delle Nazionali giovanili Under-16 e Under-17 dal 1991 al 1997 e ha allenato anche la Nazionale femminile. Il suo bilancio alla guida delle giovanili granata conta due Campionati Primavera, sei Coppe Italia Primavera e quattro tornei di Viareggio.