Addio Stefano, venditore di barzellette. «Una vita passata in mezzo alla strada»

Per tutti il clochard Stefano era l’uomo che a Torino vendeva le barzellette. Andava sempre in giro con un cartello arancione con scritto “vendesi” al collo, era conosciuto e amato da tutti e per trovarlo basta girare in centro, nella zona universitaria dove amava relazionarsi con gli studenti. Così lo stanno dipingendo in queste ore i social con messaggi di cordoglio all’indirizzo del 53enne che si è spento nelle scorse ore. Stefano, secondo quello che si è riusciti a ricostruire, aveva passato le ultime ore in una casa di cura perché la sua salute si era aggravata. Stefano aveva cominciato, da giovane, a esibirsi in piazza Castello, davanti al teatro Regio, ballando la breakdance. Si sentiva un’artista e aveva sempre provato ad andare avanti per quella strada.

