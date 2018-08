Adem Ljajic saluta il Toro: è fatta col Besiktas

La scritta è in inglese: “Adem Ljajic come to Besiktas“. E campeggia sul profilo Twitter del club turco che ha così dato ufficialmente il benvenuto al calciatore serbo del Torino. Ljajic dunque lascia la casacca granata per accasarci in riva al Bosforo. Confermata la formula del trasferimento: l’attaccante passa al Besiktas in prestito annuale a 2,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a circa 7 milioni.