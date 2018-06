Adesca un disabile nel bazar del sesso dietro a Porta Susa

I nostri Quartieri Spagnoli sono lì, tra la vecchia stazione, la fermata della metropolitana e i portici sotto i quali amava passeggiare Edmondo De Amicis. Piazza XVIII Dicembre, le automobili che girano vorticose attorno al monumento dedicato al genio di Armando Testa e i viaggiatori che assiepano le banchine dei tram e dei bus su corso San Martino. E poi le scale mobili della metro e le panchine allineate ai bordi di un giardinetto spelacchiato.

È qui che i ragazzi di vita torinesi si offrono a volte per pochi spiccioli, a volte per un pacchetto di sigarette. Come nella Roma che fu di Pierpaolo Pasolini, come nella Napoli dei “femminielli” raccontata da Curzio Malaparte. Ed è qui che Carlo B., 68 anni e una famiglia sfasciata alle spalle, ha adescato e violentato un ragazzino di 15 anni affetto da ritardo mentale.

Una preda innocente finita all’uscita di scuola in quel bazar del sesso omosessuale e mercenario, che l’anziano aveva ripreso a frequentare dopo una precedente condanna sempre per violenza sessuale su minori. Ieri è arrivato il secondo verdetto: per lui la pena è stata di 5 anni e 4 mesi, così come richiesto dal sostituto procuratore Mario Bendoni.

