Adescano bambini a bordo del Suv: è psicosi tra le mamme delle medie

Paura per un ragazzino delle medie che qualche giorno fa è stato avvicinato da alcuni malintenzionati mentre di prima mattina camminava verso la scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa di via Speranza. Un fatto che scioccato il ragazzino che è stato costretto a scappare a casa mentre i genitori, già avvisati al telefono, gli andavano incontro.

Questa la dinamica raccontata dal bambino: era quasi all’incrocio con via Speranza quando è stato avvicinato da un’auto con due uomini a bordo. L’individuo seduto sul sedile del passeggero gli ha domandato se desiderava che lo accompagnassero a scuola, pregandolo di salire a bordo. Il bambino, al quale mamma e papà avevano già spiegato come reagire in casi come questo, per tutta risposta si è voltato ed è tornato verso casa. I due uomini in auto si sono allontanati svoltando in via Boves ripresentandosi all’angolo con via Papa Giovanni cercando di convivere di nuovo il bambino a salire a bordo dell’auto.

Il ragazzino, che era già al telefono con i genitori, ha lasciato cadere lo zaino a terra e ha iniziato a correre verso casa, raggiunto dal papà che, avvertito, si era precipitato in strada per andargli incontro. L’auto intanto si è dileguata e purtroppo il ragazzino non ha avuto la prontezza di prendere il numero di targa o di riconoscere il modello della vettura. Si tratterebbe di un’auto di colore nero, piuttosto grande, presumibilmente un Suv, mentre gli individui che erano a bordo avrebbero avuto un’età intorno ai 30 anni. Non è stato, però, possibile stabilire se si trattasse di italiani oppure stranieri.

Poco dopo l’accaduto i genitori hanno prontamente avvisato i carabinieri e la polizia municipale che nei prossimi giorni presteranno una maggiore attenzione all’area vicina alla scuola media. Sono stati messi al corrente dell’accaduto anche alcuni dirigenti e professori della Dalla Chiesa. A dire il vero, però, non è la prima volta che le forze dell’ordine si ritrovano a gestire casi simili. Qualche mese un presunto malintenzionato era stato anche sottoposto a fermo da parte dei carabinieri e poi rilasciato. Le segnalazioni da parte dei genitori, spesso spaventati, sono ormai quasi all’ordine del giorno.