Adesso i lupi se la ridono

Qualcuno si fregherà le mani dopo l’annuncio della proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre. Perché quella pariolina che accompagna ogni tragedia, dai terremoti alla alluvioni e fino a questo maledetto virus cinese, offre possibilità di fare affari loschi. E soprattutto dimostra che lo Stato ha il ventre molle e che i cani da guardia devono abbassare la mascherina e indossare la museruola. Il Covid oltre alle nostre vite ha stravolto il rigido sistema degli appalti e l’affidamento diretto abbinato alle gare ultra rapide, da eccezione è diventato regola. O meglio si ha dato vita a una cascata d’oro. Ci hanno provato in tanti. Persino un’ex presidente della Camera e poi mogli, cognati, cugini, amici e portaborse dei potenti che in campagna elettorale gridavano al “prima gli italiani” ma per i conti in banca hanno preferito la sicura Svizzera. A casa nostra di affari di famiglia hanno parlato solo i maligni, ma i danni non sono mancati così come le truffe patite (pare) per fretta e pressapochismo. Come ci insegna quella gigantesca partita di mascherine che avrebbe dovuto risolvere i problemi dell’unità di crisi piemontese e che ha trasformato bonifici per un milione di euro in una beffa alla Totò. E non basta visto che, giorno dopo giorno sale lentamente, ma inesorabilmente, il numero delle inchieste e degli indagati. Con i primi sequestri di gioielli, conti correnti e immobili ai faccendieri (italiani) di una società londinese. A conti fatti, fa capire qualcuno che è addentro alle segrete cose, il conto della passata emergenza, sarà salatissimo. E il bello, si sussurra nei corridoi del palazzo di giustizia e delle Asl deve ancora venire perché i faldoni sono tanti, gli esposti non si contano e c’è anche una vecchia volpe, al secolo l’ex pm Antonio Rinaudo che ha già stanato almeno tre furbastri degli appalti, segnalando i fatti alla task force della Procura. Insomma non è finità perché l’emergenza resta, e dopo le mascherine ci sono i nuovi banchi di scuola, la multimedialità e la grande riforma della sanità. Come sempre, quando molti piangono, i lupi se la ridono.

