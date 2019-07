E adesso nasce anche l’aperitivo in bianco

Non soltanto la cena in bianco, l’appuntamento che da qualche anno colora, si fa per dire, le serate torinesi con un tocco di classe e sorpresa. Adesso arriva anche l’aperitivo in bianco. Esatto, cocktail, drink, buon cibo all’happy hour accompagnati, rigorosamente, dal dress code bianco, che più bianco non si può.

A tenere a battesimo l’iniziativa di Torino nel Mondo, è il Turet, la terrazza su piazza Solferino, nell’appuntamento organizzato per domani sera a partire dalle 20. È qui che andrà in scena un evento molto particolare, che in città mancava, con una coreografia studiata fino nei minimi dettagli e che farà della già suggestiva Terrazza Martini & Moet un luogo da sogno.

In sostanza, tutto il personale e chiunque accederà alla Terrazza sarà vestito di bianco, ma ci sarà anche uno spettacolo con palloncini bianchi e anche gli arredi seguiranno sempre lo stesso tema. Un colore, un significato, quello della classe e della purezza per una serata dal giusto sapore estivo. Nei mercoledì successivi, inoltre, si faranno serate a base di altri colori (ingresso 20 euro, prenotazioni 345.5924860). È l’ultima tendenza della movida elegante.