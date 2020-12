Adesso Pirlo deve fare i conti… Mentre CR7 e Bonucci si scusano

Abituato a ragionar di fatti, quando giocava come oggi che guarda le partite da bordo campo, Andrea Pirlo non ha mai fatto troppo caso ai numeri. Oggi però, a chiusura dei suoi primi quattro mesi da allenatore vero, sono proprio quelli a dire che il progetti è (per ora) incompiuto. Ventiquattro punti su 39, sei vittorie in tredici partite, l’attacco che è uno dei peggiori tra le big. Già, proprio le dirette concorrenti che finora non ha mai battuto, anche se in realtà gennaio gli offrirà le due trasferte di San Siro prima con il Milan e quasi a stretto giro pure con l’Inter. E poi ci sono altri numeri, quelli dei paragoni che non mancano mai. Due anni fa di questi tempi, Massimiliano Allegri con la sua Juve che non è però la stessa aveva 13 punti in più rispetto a chi ne ha raccolto adesso l’eredità. E anche Maurizio Sarri (che radio mercato indica come prima scelta del Napoli in casi di mancato rinnovo con Gattuso) viaggiava 11 punti sopra pur tra le critiche. Allegri aveva preso solo 8 gol, Sarri 10, Pirlo è a 13.

