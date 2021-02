Adriane, “ribelle” solo perché fa domande viene mandata in esilio indietro nel tempo

Mary Ellen guarda la macchina da scrivere della sua compagna di college, la scruta davanti e dietro. E sviene, come terrorizzata, sopraffatta. Non perché non abbia mai visto una tastiera o ignori l’uso di quel macchinario esclusivamente meccanico, ma perché capisce che è per l’appunto solo meccanico, non collegato ad alcuna rete, ad alcun archivio o altro dispositivo. Ed è questo a sopraffarla: perché capisce l’enormità di quanto ha perduto, quanto lei stessa sia disconnessa ormai. Perché lei in realtà si chiama Adriane e viene da un lontano futuro, da una società in cui gli Stati Uniti hanno cambiato nome, hanno riscritto la storia basandosi solo sui “terroristi” del dopo 11 settembre e imposto una società autoritaria, dove pochi possono votare (e lo fanno con un emoji sorridente), ancor meno ragionare e soprattutto far domande. Chi è troppo brillante o ragiona con la sua testa è un sovversivo e ci sono solo due pene: la vaporizzazione o l’esilio, teletrasportato indietro nel tempo, in un college mediocre, per la rieducazione. Adriane, a 17 anni, studentessa modello, subisce questo destino, vagando nel nuovo-vecchio mondo degli esiliati e cercando se stessa. O forse soltanto di sopravvivere. Molto più di un ucronico, “Pericoli di un viaggio nel tempo” (La nave di Teseo, 20 euro) di Joyce Carol Oates.