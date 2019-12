Affezionati e fortunati: per i nostri lettori c’è una cena stellata

Sono quattro signore piene di vita e di energia le vincitrici dell’ultima estrazione del concorso “Vinci quello che vuoi” di CronacaQui. Carla Tealdi, Anna Maria Iavarone, Mirella Campanella e Clara Bocchino hanno ricevuto una cena per due persone in un ristorante stellato e ora già pensano a come portarsi a casa i premi del nuovo concorso “Vietato perdere”. «Leggo CronacaQui da sempre – racconta sorridente la signora Carla, 82 anni, ed ex coltivatrice di Nichelino -. Mi piace perché ci trovo tutte le notizie della nostra Torino. Voglio regalare la cena alle mie due nipoti, Giorgia ed Elisa. Mi rendono così orgogliosa». E’ una nonna “a tempo pieno” anche la signora Anna Maria, 67 anni e felicissima di poter usare il premio gourmet proprio la sera del suo compleanno. «Andrò al ristorante con mio marito Rino. Finalmente ho vinto anche io!». Impiegata per anni alla Fiat di Mirafiori, Anna Maria era addetta a installare i vetri delle macchine. Prima di dodici fratelli, racconta con dolcezza dei suoi due figli e quattro nipotini. «Ho visto che è partito un nuovo concorso – aggiunge – e io parteciperò di sicuro. Voglio vincere ancora». Ed è contenta di poter provare per un sera un ristorante diverso dal suo anche la signora Clara, 66 anni. «Gestisco la bocciofila Crimea di corso Moncalieri da tanti anni-. Ha aperto nel 1891: a pieno titolo è un locale storico». La passione e l’amore per il suo lavoro è più che evidente. «A me, purtroppo, il mio lavoro piace – scherza Clara -. lo faccio volentieri». La corsa a collezionare i bollini del nuovo concorso è già partita e lo slogan “Vietato perdere” fa gola anche alle neo vincitrici. Nel momento stesso in cui si invia la scheda completa, infatti, si ottiene in regalo una assicurazione, sulla casa o sulla salute, a scelta del lettore. Ma non finisce qui: continuano le estrazioni mensili di ricchi premi, buoni spesa o l’equivalente in gettoni d’oro. Infine, verrà sorteggiato un premio finale, in cui sarà possibile vincere fino a 100mila euro. Non resta che continuare a raccogliere i bollini e a sperare nella Dea Bendata con CronacaQui.