Affidi, Nosiglia: “La priorità è il bene dei bambini, non si usino come braccio armato per show mediatico”

Dopo le polemiche scatenate dal ddl "Allontanamenti zero"

Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, assicura che non intende entrare in alcun modo nel “dibattito politico”, però sottolinea con fermezza: “L’unica priorità deve essere il bene dei bambini”.

Un bene che, come ribadisce Nosiglia, “si tutela attraverso percorsi legislativi adeguati” e anche con una efficace “cultura dell’infanzia, che si astenga dall’usare i bambini come braccio armato per il solito show mediatico”.

Chiaro il riferimento alle polemiche scatenate dalle affermazioni dell’assessore regionale Chiara Caucino, autrice della legge “Allontanamenti zero” sugli affidi. L’invito da parte del monsignore, in questo caso, è quello di “moderare i toni”.