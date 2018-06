Agente Fbi balla in discoteca: pistola cade e parte colpo

Si è esibito in un ballo con salto mortale all’indietro, ma quella capriola potrebbe costargli cara. Un agente in borghese di Denver stava ballando sabato sera in un locale della città quando la sua pistola si è sfilata dalla fondina ed è caduta a terra proprio a causa di quel salto: lui ha subito raccolto l’arma, ma nell’afferrarla è partito un colpo che ha ferito uno dei clienti.

La scena, ripresa in un video al nightclub Mile High Spirits della città, ha già fatto il giro del cyberspazio e viene pubblicata oggi sui siti dei principali media mondiali: nel breve filmato si vede l’agente mentre balla sotto gli sguardi ammirati e divertiti degli altri clienti del locale, ma i sorrisi si trasformano improvvisamente in espressioni di sorpresa e terrore quando parte il colpo dalla pistola.

Il ferito, colpito ad una gamba, è stato portato in ospedale e non è in pericolo di vita, ma il Procuratore distrettuale di Denver ha aperto un’inchiesta sull’agente.