Agente-pusher denunciato dai colleghi: vendeva hashish alle Vallette

Nonostante fosse un agente di polizia penitenziaria spacciava droga e proprio all’interno del carcere delle Vallette, dove prestava servizio. L’agente-pusher è stato denunciato dai suoi stessi colleghi, che lo hanno sorpreso mentre consegnava a un detenuto 10 grammi di hashish, ben camuffati all’interno di un pacchetto di sigarette.

L’agente è stato smascherato al termine di un accurato processo di indagine ed è assistente capo della polizia penitenziaria. “Ancora una volta si dimostra l’encomiabile professionalità della polizia penitenziaria, che quando si tratta di far rispettare la legge non guarda in faccia a nessuno”, commenta in una nota Leo Beneduci, segretario generale del sindacato autonomo Osapp.

“Il comportamento di una mela marcia rischia di vanificare l’onore di un Corpo sotto organico e quotidianamente alle prese con duri sacrifici. Ci auguriamo – si conclude la nota di Beneduci – che il personale che ha condotto l’attività, ben coordinata dal comandante del reparto, riceva la giusta riconoscenza”.