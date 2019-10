Agenti arrestati, la nota dell’Osapp: “Poliziotti offesi e aggrediti in carcere ogni giorno”

Appello al ministro Bonafede per una revisione integrale del sistema

Dopo l’arresto di sei agenti di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere Lorusso e Cutugno di Torino, con le accuse di violenza e tortura sui detenuti, arriva la nota dell’Osapp, l’Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria.

Leo Beneduci, segretario generale del sindacato, lamenta il “grave stato di disorganizzazione e l’assenza di qualsiasi capacità gestionale da parte degli attuali organi centrali dell’Amministrazione Penitenziaria“, accusata di “non prendere atto in misura adeguata dello stato di abbandono e delle continue frustrazioni, offese e aggressioni subite ogni giorno dalle donne e dagli uomini della polizia penitenziaria in servizio nelle carceri italiane”.

Da parte del segretario dell’Osapp si temono effetti a catena che possano investire “ogni criticità esistente nelle carceri italiane, stante l’elevatissima attenzione degli organi amministrativi e politici riguardo alle condizioni della popolazione detenuta italiana, a differenza del persistente disinteresse per l’effettiva vivibilità lavorativa delle carceri per il personale di polizia penitenziaria”.

Secondo il leader del sindacato è “indispensabile l’avvicendamento urgentissimo dell’attuale Capo del Dap, Francesco Basentini. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede assuma in prima persona, al di là delle facili comunicazioni, l’onere di una riorganizzazione integrale del sistema penitenziario oggi quanto mai inefficiente e dispendioso per la collettività anche in termini di sicurezza ed i cui disagi e le cui mancanze sono pagati principalmente sulla pelle dei 38mila poliziotti penitenziari italiani”.