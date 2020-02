AGENZIA DUEZETA¬- PRATICHE AUTO NO PROBLEM, LA PREPARAZIONE È UN MARCHIO DI FABBRICA

Regole chiare, tempi certi e affidabilità. Sono tre caratteristiche fondamentali per un’efficiente agenzia di pratiche auto. Come l’Agenzia Duezeta di Collegno (ma a due passi da Torino) che ha fatto della preparazione il suo marchio di fabbrica. Grazie al fatto di essere consorziata al gruppo Sermetra, Duezeta è in grado di fornire servizi di consulenza ed espletamento di tutte pratiche automobilistiche. Esempi concreti? Immatricolazioni, reimmatricolazioni, duplicati patenti, pagamenti e gestione bollo auto, passaggi di proprietà, emissione carte circolazione, gestione fermi amministrativi, documenti per veicoli esteri e storici. Tutto questo è possibile anche grazie al fatti di essere abilitata come centro servizi motorizzazione. Come spiega Alessandro Zanatta «il nostro compito è quello di semplificare la vita degli automobilisti, prestando l’assistenza e la consulenza necessarie a risparmiare tempo e denaro»

Agenzia Duezeta, corso Francia 16/c Collegno.

Telefono: 011.4032087

Orario: 9-12,30- 15-19 (chiuso sabato e domenica),

www.agenziaduezeta.it