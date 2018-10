L’Immobiliare Mazzini è il simbolo di professionalità e competenza presente sul territorio carmagnolese da circa trent’anni. Un’azienda a conduzione familiare di Giuseppe Peluso detto “Pino, affiancato dalla moglie Francesca e dalla figlia Adele e da circa un anno dal figlio Simone che con la laurea in Architettura per il progetto sostenibile” conferisce consulenze tecnico/professionali ad ampio raggio: dalle pratiche catastali, alle certificazioni energetiche alle più innovative progettazioni sia in ambito architettonico che di interior design, stimolato dalle esperienze fatte a confronto con culture differenti in ambito europeo, visionabili anche sul sito www.architettopeluso.it. L’agenzia fornisce un servizio di compravendita immobiliare basata soprattutto sul rispetto e la valorizzazione, prima ancora che sugli immobili sulla persona, mettendo al primo posto il rapporto umano, la trasparenza e la tutela dei capitali. Un servizio completo, dalla consulenza gratuita in campo immobiliare, di gestione del patrimonio, di investimenti mirati, di programmazione organizzativa per vendita di nuda proprietà ecc. Inoltre qualora necessario e a titolo gratuito, offriamo per una maggior garanzia la partecipazione di professionisti in campo tecnico/legali in sede.

