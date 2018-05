Aggredirono e pestarono un ragazzo, divieto di dimora per 4 anarchici

L'episodio il 14 febbraio scorso in via Alessandria a Torino

Quattro misure cautelari di divieto di dimora a Torino sono state notificate, questa mattina a Torino, dagli agenti della Digos nei confronti di altrettanti anarchici dell’asilo occupato di via Alessandria, per un’aggressione a un ragazzo marocchino. Le accuse sono di resistenza aggravata, porto di oggetti atti ad offendere, lesioni personali aggravate.

L’EPISODIO RISALE ALLO SCORSO 14 FEBBRAIO

L’episodio risale allo scorso 14 febbraio, quando un gruppo di anarchici aveva aggredito un ragazzo marocchino, colpendolo con una mazza da baseball e dei bastoni, proprio davanti all’asilo occupato.

LA LITE CON GLI ANARCHICI

A quanto si apprende, il giovane era nei locali di via Alessandria con altri connazionali, quando è scoppiata una lite con gli anarchici. I poliziotti, intervenuti sul posto, erano stati circondati dagli antagonisti. Le indagini proseguono per individuare e rintracciare altri eventuali responsabili dell’aggressione.

IN QUATTRO FINISCONO NEI GUAI

Si tratta di quattro anarchici di 33, 27, 25 e 28 anni, tutti appartenenti all’Asilo occupato di via Alessandria. Il 28enne è stato rintracciato in Sardegna. I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti, su richiesta della Procura di Torino, questa mattina dalla Digos torinese in collaborazione con i colleghi della Digos di Cagliari.