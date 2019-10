Aggredisce e accoltella il fratello in casa: 39enne in manette

La vittima, ferita al torace ed alle braccia, è stata trasportato, dal 118, all'ospedale Molinette: non è in pericolo di vita

E' successo in via Groppello a Torino

Momenti di vero terrore, intorno alle 13,30 di oggi, in un appartamento di via Groppello a Torino. Un uomo di 31 anni è stato accoltellato dal fratello, 39enne, all’interno della sua abitazione. Ancora oscuri i motivi che hanno portato alla folle aggressione sembra avvenuta al culmine di un litigio in famiglia.

COLPITO AL TORACE ED ALLE BRACCIA

Raggiunta al corpo dai fendenti, il malcapitato ha riportato ferite al torace ed alle braccia. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice giallo, a bordo di un’ambulanza medicalizzata, all’ospedale Molinette di Torino: per fortuna non è in pericolo di vita.

SCONOSCIUTI I MOTIVI DELLA LITE

L’aggressore è stato immediatamente rintracciato e arrestato dalla polizia. Al momento non si conoscono ancora i motivi della lite che è poi sfociata nel fatto di sangue.