Aggredisce buttafuori con tacchi a spillo: arrestato

Ha aggredito con il tacco a spillo delle scarpe il buttafuori di una discoteca a Moncalieri poi è fuggito a piedi nudi.

I carabinieri, dopo averlo rintracciato, lo hanno arrestato non per il litigio, ma perchè a suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Milano nel 2015: deve scontare un residuo pena di 11 mesi e 28 giorni di reclusione per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di Weverton S.S., 29 anni, cittadino brasiliano residente a Torino, transessuale, disoccupato. Ai militari ha spiegato che, davanti alla discoteca, voleva difendere il fidanzato. Per avviare il procedimento sull’aggressione sarà necessaria una querela.