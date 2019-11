Aggredisce e rapina un passante sfilandogli il giubbotto. Acciuffato dalla polizia

E' successo in via Principe Tommaso a Torino

Nei giorni scorsi, in via Principe Tommaso a Torino, un cittadino rumeno di 28 anni è stato seguito da uno sconosciuto il quale, dopo averlo affiancato, lo ha aggredito, colpendolo al volto e riuscendo a sfilargli il giubbotto (di colore bianco) contenente il portafogli. La vittima, per sottrarsi alla violenza, ha trovato rifugio in un vicino supermercato, mentre il suo aggressore si è dato alla fuga su via Galliari in direzione del parco del Valentino.

INCASTRATO DALLE TELECAMERE

Gli agenti del commissariato Nizza, entrati immediatamente in azione, una volta acquisite e visionate le immagini registrate da alcune telecamere di vigilanza poste nella zona, hanno riconosciuto nel rapinatore un cittadino marocchino gravitante nel quartiere San Salvario, già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti di polizia a carico, per stupefacenti e reati di natura predatoria (furti e rapine).

BANDITO RICONOSCIUTO DALLA VITTIMA

Martedì scorso, la vittima del reato è stata convocata negli uffici di polizia, dove è stata effettuata l’individuazione fotografica del sospettato. Nelle ore successive, a seguito di un’intensa attività di ricerca del rapinatore, gli investigatori lo hanno individuato in via Ormea.

IL MAROCCHINO E’ FINITO IN CARCERE

L’uomo, 36 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, in considerazione del pericolo di fuga, è stato fermato e, successivamente, dopo che la misura è stata convalidata dall’autorità giudiziaria, è stato accompagnato in carcere.