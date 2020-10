Aggredisce i clienti del supermarket poi se la prende pure con i carabinieri: arrestato

Un uomo, forse in preda ai fumi dell’alcol, ha prima importunato i clienti di un supermarket di Vinovo, poi ha aggredito i carabinieri che nel frattempo erano giunti sul posto. Per lui sono scattate le manette. L’episodio è accaduto all’ingresso di un esercizio commerciale della frazione Garino.

AGGREDISCE I CARABINIERI

Qui l’uomo si era “piazzato”, disturbando e strattonando i clienti che volevano entrare. Il direttore del punto vendita, a quel punto, ha chiamato le forze dell’ordine che lo hanno invitato a calmarsi. Per tutta risposta l’uomo ha aggredito i militari dell’Arma: un carabiniere, colpito, è stato costretto a recarsi in ospedale per le cure del caso.