Aggredisce la compagna tentando di farla cadere da una scala: 49enne romeno in manette

Un arresto per maltrattamenti in famiglia nella giornata di martedì scorso a Torino: in manette un 49enne rumeno, con precedenti di Polizia, per un episodio di violenza nei confronti della compagna.

LA DISCUSSIONE NEL POMERIGGIO

E’ accaduto poco prima delle 17, orario nel quale la donna ha allertato il 112 dopo essersi allontanata dalla propria abitazione. Quest’ultima ha raccontato di una discussione avuta nel corso della mattinata con il compagno, dovuta al suo abuso di sostanze alcoliche. La vittima era poi uscita per effettuare delle commissioni, ma l’uomo ha continuato a tentare di contattarla.

IL RITORNO A CASA E L’AGGRESSIONE

Dopo il rientro a casa, il romeno si è ripresentato, in completo stato di ubriachezza, e dopo averle rivolto una serie di minacce ed insulti, ha provato a spingerla dalla scala sulla quale si trovava per appendere delle tende. La vittima è riuscita poi a mettersi in salvo ed ad allontanarsi per chiamare i soccorsi.