Aggredisce la moglie incinta in casa davanti alla figlia piccola: arrestato 29enne

Nella serata di martedì gli agenti della Squadra Volante hanno fatto scoperta di un grave caso di violenza domestica nel quartiere Aurora a Torino.

E’ accaduto intorno alle 22 di martedì sera: protagonista un 29enne nigeriano che ha aggredito la moglie, incinta, davanti anche ad una bambina. La donna ha avvisato prontamente il 112 e gli agenti, accorsi sul posto e sfondato l’ingresso di casa, hanno trovato la vittima in lacrime con il volto tumefatto e sanguinante.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti. Aveva a suo carico diversi precedenti di Polizia e, come rivelato dalla moglie, non era la prima volta che si fosse verificato un fatto del genere in casa. Tali violenze spesso erano legate all’assunzione di bevande alcoliche da parte del nigeriano.