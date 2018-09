Aggredisce la moglie e la manda al pronto soccorso: 34enne arrestato dai carabinieri

E' stata la donna a chiamare le forze dell'ordine. Per l'uomo è scattato il divieto di avvicinamento

I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno arrestato, per maltrattamenti in famiglia, un uomo di 34 anni. A rivolgersi ai militari, dopo l’ennesimo episodio di violenza, l’ultimo di una serie che si protraeva ormai da mesi, è stata la moglie dell’uomo dopo l’ennesima aggressione, che l’ha costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

LA DONNA ERA IN LACRIME, LUI SI ERA ALLONTANATO

Quando i carabinieri sono arrivati nell’abitazione, in un Comune del Canavese, l’hanno trovata ancora in lacrime mentre l’uomo si era allontanato temendo l’intervento delle forze dell’ordine. Rintracciato e bloccato poco dopo, e’è stato arrestato.

SCATTA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO

Il Gip del tribunale di Ivrea, nel confermare l’arresto, ha disposto nei confronti del 34enne l’allontanamento d’urgenza dalla casa e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie. Da inizio anno i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno arrestato sette persone per maltrattamenti in famiglia e ne hanno denunciate per lo stesso reato altre diciotto.