Gli staccano il gas per una bolletta non pagata e lui aggredisce la moglie. Arrestato

La coppia era convolata a nozze dopo diversi anni di convivenza dalla quale erano nati dei bambini. La loro relazione, per la verità, era sempre stata un po’ turbolenta e le liti si erano verificate generalmente per problemi di tipo economico. Così anche il matrimonio è andato rapidamente a rotoli. A detta della donna, il marito non contribuiva nelle spese domestiche.

LE METTE LE MANI ATTORNO AL COLLO

Proprio qualche giorno fa, a causa di alcune bollette non pagate, l’erogazione della fornitura del gas era stata staccata. Per questo motivo la donna ha rimproverato il marito il quale ha risposto con minacce e insulti fino a metterle le mani al collo e spingerla contro il muro.

ESCE SUL TERRAZZO E LANCIA L’ALLARME

La malcapitata è riuscita a liberarsi dalla presa, è uscita sul terrazzo di casa ed ha sollecitato il vicinato a contattare la polizia. Sul posto sono giunti gli agenti della Volante che hanno fermato l’uomo, un marocchino di 26 anni, che ha provato a nascondere le violenze.

ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI

La signora, sentita separatamente, ha confidato tutto agli agenti. Il 26enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia.