Aggredisce a morsi la compagna e le rompe il cellulare: arrestato 39enne

Ha aggredito a morsi, sputi e calci la compagna e, infine, le ha rotto il cellulare, scagliandolo contro il muro. E’ accaduto martedì notte a Torino: protagonista un uomo di 39 anni, già noto per diversi episodi di violenza del genere nei confronti della fidanzata, donna di 45 anni. Il malvivente è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

L’EPISODIO

Ad intervenire sul luogo sono stati i poliziotti delle Volanti su segnalazione della donna, che è stata trovata a terra e con visibili ferite sul braccio, segno dell’aggressione appena subita. L’uomo è stato subito fermato ed ammanettato. La vittima ha poi raccontato alle autorità di aver subito tali violenze da quasi un anno, dal momento in cui era iniziata la convivenza fra i due. L’uomo, nei suoi scatti d’ira, ha anche rotto in passato mobili e suppellettili presenti in casa, nonché parti condominiali. Nei mesi scorsi era inoltre stato colpito da Avviso Orale del Questore, cosa che però non gli ha fatto cambiare condotta.