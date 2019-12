Prima aggredisce un uomo, poi finge di soccorrerlo: arrestato 25enne

Lite in strada in via Nizza

Prima lo ha aggredito, poi ha finto di soccorrerlo senza però riuscire a evitare l’arresto per lesioni aggravate. Protagonista della vicenda un 25enne di nazionalità marocchina. Intorno alla mezzanotte di domenica agenti di polizia hanno ricevuto una segnalazione di lite in corso tra due soggetti in zona San Salvario e sono subito intervenuti, riscontrando l’avvenuta colluttazione e notando il volto insanguinato di uno dei due, tra numerosi cocci di bottiglia in terra.

Nel ricostruire la dinamica i poliziotti hanno accertato che un cittadino marocchino di 36 anni stava passeggiando su via Nizza quando ha deciso di fermarsi a fumare davanti a un bar, ricevendo un brusco invito da parte di un 25enne, suo connazionale, ad andarsene: si trovava infatti nella zona di spaccio di sua competenza.

L’uomo ha provato ad allontanarsi ma è stato raggiunto e aggredito al viso con dei cocci di bottiglia. Stordito dal colpo, si è rifugiato all’interno di un esercizio commerciale ma una volta uscito ha scoperto che il 25enne era in strada ad attenderlo. Intenzionato a colpire nuovamente il connazionale, il giovane marocchino ha desistito solo alla vista della Volante in arrivo.

Lasciando cadere in terra i frammenti di bottiglia che aveva in mano, ha preso sottobraccio l’uomo ferito, a dimostrare la totale estraneità all’aggressione e la solidarietà per il presunto ”amico” aggredito. Ma la sceneggiata non ha sortito effetti. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e già sottoposto alla misura cautelare della presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, è stato arrestato.