Aggredisce vigile, arrestato uomo nel centro storico di Torino

E' successo in via Roma

Una agente della polizia municipale è stata aggredita e ferita da un uomo a Torino, in centro storico in via Roma, tra la folla di turisti e passanti. Dopo un lungo parapiglia, grazie anche all’intervento di due cittadini, l’aggressore è stato fermato. È successo davanti al negozio di moda maschile Gutteridge.

L’uomo, di cui per ora non si conoscono le generalità, aveva lasciato un trolley in mezzo al marciapiede. Al richiamo dell’agente, ha preso l’oggetto e glielo ha scagliato contro il volto, poi ha continuato a colpirla. Due passanti sono intervenuti e sono riusciti, non senza difficoltà, a immobilizzare l’aggressore. Sono poi arrivate sette pattuglie della polizia municipale e un’ambulanza. La vigilessa, che perdeva vistosamente sangue, è stata medicata sul posto.