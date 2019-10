Aggrediscono un clochard e poi se la prendono col pensionato che lo aveva difeso, arrestati 3 giovani

E' successo sotto i portici di via Cernaia a Torino. Sul caso sta facendo chiarezza la polizia

Avrebbero aggredito un clochard, picchiandolo sotto i portici di via Cernaia (angolo XVII Dicembre) a Torino. Autori del folle raid, secondo quanto trapelato dai primi accertamenti (ma il caso è tuttora sotto la lente degli investigatori che stanno provando a fare chiarezza sull’accaduto): un terzetto di giovani.

L’INTERVENTO DEL PENSIONATO

Un pensionato, ultrasessantenne, di fatto testimone dei fatti, trovatosi a passare di lì e resosi conto di quanto stava subendo il senzatetto, nel tentativo di difenderlo, ha raccontato agli investigatori di aver chiesto ai ragazzi perché mai lo stessero pestando.

HANNO AGGREDITO ANCHE LUI

Per tutta risposta, secondo la sua testimonianza, anche lui sarebbe stato inseguito fino all’ascensore che conduce alla metropolitana e qui malmenato da uno dei facinorosi mentre gli altri due lo tenevano fermo per non farlo difendere ed impedirgli, così, di chiedere aiuto.

TERZETTO BECCATO SULLA COLLINETTA

Gli agenti della Squadra Volante intervenuti sul posto hanno rintracciato i presunti autori del fattaccio sul collinetta presente fra corso Bolzano e piazza XVIII Dicembre. Uno di loro ha opposto forte resistenza al controllo. Per riuscire a calmarlo, i poliziotti sono stati costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino

SONO STATI TUTTI ARRESTATI

Si tratta di tre giovani italiani, di età compresa fra i 20 ed i 23 anni, con precedenti di polizia alle spalle. Sono stati tutti arrestati. Il più violento, 22enne, oltre che per violenza privata aggravata, contestata anche agli altri due, è stato arrestato anche per lesioni, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.