Aggrediscono uomo in casa per un presunto debito: coppia di torinesi in manette

E’ stato minacciato e aggredito per un presunto debito di 50mila euro. Protagonista una coppia di Torino, entrambi ora in manette, vittima un 35enne di Beinasco.

LA STORIA

La prima denuncia dei fatti è avvenuta nell’ottobre del 2019, più di un anno fa. Il 35enne ha raccontato delle minacce ricevute dalla coppia, che ha poi preso di mira anche la madre, contattata con richieste estorsive. I due sono passati presto dalle parole ai fatti, aggredendo in più occasioni il 35enne: in una di queste occasioni, l’uomo è stato colpito al volto con un manico di scopa, ed in un’altra occasione la coppia ha rubato due cellulari in possesso della vittima.

COPPIA IN MANETTE

Le indagini, condotte dalla Compagnia di Moncalieri, hanno portato alla fine alla coppia torinese: si tratta di un 35enne e di un 25enne, arrestati per rapina, lesioni ed estorsione.